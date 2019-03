Aliena, amb vistes al futur

Tot l’any és 28 de desembre si “la vida entera és un puto chiste”. És el que senten i, per tant, el que canten els nois d’Aliena, banda integrada per quatre alturgellencs i un andorrà, Ayrton Medeiros. Power-pop cridat a ser una de les bandes amb futur.

Aliena van començar a caminar com a banda a l’estiu del 2014: es van presentar en el marc de la festa major de la Seu. I des d’aleshores han viscut una ascensió progressiva que a l’abril promet presentació a Catalunya en tres escenaris ben consolidats: el Sant Jordi Musical, el Fàbrica Damm Barcelona i el festival Strenes de Girona. Gens malament per a un grup de joves que va entrar en contacte a l’escola de música Relative –amb professors com Carlos Lozano per als guitarristes i Irineu Lorente per al bateria, instrument que toca el component andorrà–.

La formació acaba de