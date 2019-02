Encamp torna a la comèdia per celebrar el dia de la dona amb 'Separades... I què?'

Encamp celebrarà el Dia internacional de la dona treballadora amb la representació de la comèdia Separades... I què?, una producció de Marià Font interpretada per les actrius Mayte Carreras i Cristina Solà. El 8 de març a les 21.30 hores a l’escenari del Complex Esportiu i Sociocultural, i mantenint la línia dels últims anys per commemorar aquesta jornada.

L’argument gira al voltant de la Ruth, una dona de mitjana edat a qui el marit ha deixat per la seva secretària de 20 anys, s'ha quedat sense feina i està pendent de desnonament. Afortunadament pot comptar amb el suport de la Mercè,