Les respostes del neolític

Eren més feliços els homes del paleolític, caçant i recolectant, o els que al neolític es van posar a conrear la terra i domesticar bestioles? Curiosa però no primordial qüestió a dirimir. Per a moltes altres, la resposta es troba a ‘Les valls d’Andorra durant el neolític’.

Si una cosa es va fer palesa ahir al vespre és que el neolític deu tenir alguna mena de sexappeal, si més no pel poder de convocatòria que va exhibir l’acte de presentació del llibre –el títol complet és Les Valls d’Andorra durant el Neolític: un encreuament de camins al centre dels Pirineus–: no estava gaire lluny del centenar el nombre de persones aplegades al Museu del Tabac, bona xifra per aquestes contrades. El volum, editat i coordinat per Gerard Remolins i Juan Gibaja i inclòs a la sèrie de monografies del Museu d’Arqueologia de Catalunya, representa un enorme esforç