Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 20/02/2019 a les 10:02

CINEMES ILLA CARLEMANY

Alita: Ángel de combate 17:30 20:00VOSE 22:30

Feliz día de tu muerte 2 19:45 22:00

Perdiendo el Este 17:45 19:45 22:00

La LEGO película 2 17:30

Green Book 22:30

María, reina de Escocia 20:00

Bajo el mismo techo 17:45



CINECLUB DE LES VALLS

Ramen Teh (Una receta familiar) 20 de febrer 21.30



PEL·LÍCULES:



- 'ALITA: ÁNGEL DE COMBATE'

Dir.: Robert Rodríguez. Int.: Rosa Salazar.

Segle XXVI. Alita és una cíborg semihumana a la qual restaca d'entre la ferralla el doctor Dyson Anat, un científic que la reconstrueix i l'adopta com la seva filla.



- 'FELIZ DÍA DE TU MUERTE'

Dir.: Christopher Landon. Int.: Jessica Rothe.

Tree Gelbman torna a entrar al bucle temporal. I s'ha d'enfrontar a Lori, que després de ressucitar a causa de l'Buble ha tornat assedegada de venjança.



- 'PERDIENDO EL ESTE'

Dir.: Paco Caballero. Int.: Camen Machi.

Milers de joves, fills d'una vella Europa, carreguen les seves ambicions a les seves maletes i creuen nou mil quilòmetres de distància per conquerir el Llunyà Est.



- 'MARIA, REINA DE ESCOCIA'

Dir.: Josie Rourke. Int.: Margot Robbie.

Explora la vida de María Estuardo, reina de França als setze anys i vídua als divuit, que refusa tornar a casar-se. Prefereix tornar a Escòcia per ocupar el tron que li pertany.



- 'LA LEGO PELICULA 2'

Dir.: Mike Mitchell i Trisha Gum. Animació.

Tornen els personatges de la marca Lego en una nova aventura, ara hauran de reunir forces per lliurar una batalla que els portarà a explorar mons desconeguts.



- 'GREEN BOOK'

Dir.: Peter Farrelly. Int.: Viggo Mortensen.

Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del pianista de color Don Shirle i haurà de confiar en 'El llibre verd' per trobar allotjament.



- 'DRAGON BALL SUPER BROLY'

Dir.: Tatsua Nagamin. Animació.

Se celebra el Torneig del poder sense cap complicació però en Goku és conscient que hi ha enemics amagats a l'univers, per això segueix entrenant per salvar la Terra de possibles perills.



- 'BAJO EL MISMO TECHO'

Dir.: Juana Macías. Int.: Jordi Sánchez, Sílvia Abril.

Quan Nadia i Adrián decideixen separar-se després d'anys de convivència, s'adonen que cap dels dos es pot permetre abandonar el perciós xalet que van comprar... Obligats a cohabitar, acaben declarant-se la guerra.



- 'CREED II: LA LEYENDA DE ROCKY'

Dir.: Steven Caple. Int.: Sylvester Stallone.

Rocky i Adonis s'enfrontaran a un llegat comú.