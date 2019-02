L'Any Guinovart arribarà al país al març amb una 'performance' cultural

L’obra plàstica de l’artista es fondrà amb la música de Carles Santos i la gastronomia

Guino, Guino, Guinovart és la proposta per “veure, escoltar, musicar i degustar” l’obra de Josep Guinovart, l’artista desaparegut fa una dècada i de qui durant el 2018 es va celebrar un Any Guinovart que es va desplegar per tot Catalunya per estirar-se fins a Madrid, Galícia i Andalusia, i traspassar fronteres cap a França i Amèrica Llatina. L’11 de març arriba a Andorra, en un esdeveniment organitzat per l’ambaixada d’Espanya, que ahir es va presentar amb presència de la filla de l’artista i presidenta de la fundació que tutela el seu llegat. “Ha estat un any molt dolç”, va assegurar