L'obra de Josep Guinovart estarà al país al març

El cuiner Carles Flinch, el cor dels Petits Cantors i tres poetes posaran el toc diferencial en la inauguració de l'exposició

Actualitzada 18/02/2019 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

Les obres més importants del pintor, dibuixant i gravador català, Josep Guinovart, es podran visitar a la sala d'exposicions de l'ambaixada d'Espanya a partir del pròxim 11 de març. L'objectiu de l'exposició és mostrar les vessants polièdriques de l'artista, que va passar una gran part de la seva vida a Agramunt, segons ha explicat la seva filla, Maria Guinovart a l'acte de presentació de la mostra. La inauguració lligarà les arts plàstiques amb la gastronomia, la lírica i el cant. A l'acte hi participarà el xef de Can Manel, Carles Flinch, amb una performance culinària, el cor dels Petits Cantors, que interpretarà peces del recentment desaparegut Carles Santos, i Iago Andreu, Ester Fenoll i Manel Gibert seran els encarregats de recitar poemes durant l'acte d'inauguració. Aquesta mostra, que es podrà visitar de l'11 al 23 de març a l'ambaixada espanyola, s'emmarcarà en la celebració de l'any Guinovart.