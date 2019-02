L'home del moment

La crisi dels refugiats, la síndrome d’Ulisses, les cartes de Mendelssohn els anys que es va trobar fora de casa. Amb aquests elements ha jugat Juanma Casero per dramatitzar el concert que l’ONCA ofereix aquest vespre al Consell General.

És el concert d’avui –Mendelssohn, viatger sense fronteres, amb què l’orquestra nacional tanca la integral d’obres de l’autor– una de les produccions fetes al país que, en els últims temps, involucra Casero, que ha desplegat la seva activitat des del muntatge d’Els pastorets fins a l’òpera Hansel i Gretel o –aquesta per estrenar– la lectura dramatitzada d’Andorra o els homes d’aram que projecta l’Escena Nacional (ENA). “Estic fent la sensació d’estar per tot arreu, oi? Potser una mica massa”, ironitza Casero, que va arribar a Andorra fa tres anys per incorporar-se com a professor a l’escola L’Animal Teatre, dirigida per