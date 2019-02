Les Désaxés, preludi del setè Sax Fest

L’esbojarrat quartet torna a l’escenari del Centre de Congressos, dimecres vinent

Sembla lluny perquè hi ha molt de marro (electoral) pel mig que pot alterar la percepció del temps, però en realitat la setena edició del Sax Fest ja és a les portes: del 13 al 20 d’abril, és a dir, en dos mesos. Per obrir boca, però, hi haurà un avançament: dimecres vinent tornen Les Désaxés, esbojarrat quartet que en el seu pas per la Temporada de teatre el 2014 va fer gaudir el públic de valent. A les nou del vespre al Centre de Congressos de la capital i en un concert que s’emmarca en la Saison Culturelle que