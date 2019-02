A tan vetusta peça com són els frescos romànics de Santa Coloma –carreguen mil anys d’història a l’esquena– li ha tocat un segle XXI mogut. Amb tres trasllats en dotze anys. Ahir arribaven al que ha de ser lloc definitiu. Si cap llumenera política no diu el contrari.

En realitat, l’esperança que aquest sigui el dar­rer trasllat era el comentari més repetit entre els implicats en la delicada tasca de fer entrar els murals –vuit peces, amb dues d’estel·lars, la del Crist en majestat i la del col·legi apostòlic que pesen prop de 300 quilos cadascuna– en el nou Espai Columba, l’edifici projectat per allotjar-los tan a prop de l’església, el lloc per al qual van ser pintats, com fos possible. Dels més desitjosos de no veure’s involucrats en cap més viatge dels frescos, la cap de Béns Mobles, Berna Garrallà, que ahir coordinava l’operació, igual que va