Actualitzada 12/02/2019 a les 06:58

La capital alt­urgellenca acollirà a l’octubre el XI Col·loqui internacional d’estudis transpirinencs, que enguany se celebra sota el títol Els pobles abandonats als Pirineus: causes i conseqüències. La trobada analitzarà les causes i la incidència dels processos de despoblament des de l’edat mitjana fins avui, així com les diferents realitats i propostes de futur.