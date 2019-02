'Hits', el concert per a nadons, seguit per uns 350 espectadors

Al voltant de 350 persones, entre nadons i pares, es van aplegar a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany per gaudir de les tres sessions del concert de petit format adreçat als més menuts de la casa, de zero a tres anys. El grup català Hits, que va actuar per primera vegada a Andorra, va delectar els assistents amb els grans hits universals de la música, des de Mozart a Pulp, d’Amy Winehouse a Bob Marley, de Nirvana a Police o U2. “El infants detecten, encara que no la coneguin ni la comprenguin, quan una cançó és un hit