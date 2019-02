Oferta doble, públic menguant

En un país on la lírica no és que tingui gaire presència, justament ahir dos espectacles competien per l’interès de l’espectador: el muntatge de ‘Hänsel i Gretel’ al Claror lauredià i ‘Winterreise’, amb lieder de Schubert a Ordino. Ambdós amb mitja entradeta.