El Fargo, catalitzador social

Un vell autocar de ningú convertit en projecte de tots. Per a Claude Benet, president de Velles Cases Andorranes, la història del Fargo abandonat al seu destí que intenten restaurar mitjançant el ‘crowdfunding’ és la catalitzadora d’una visió de la cultura i la societat.

Crec que es pot convertir en una mostra de com la ciutadania d’Andorra té interès i sensibilitat per aquesta petita història nostra”, diu convençut Benet, que confia que la campanya de micromecenatge continuï assolint la mateixa quantitat d’aportacions al llarg de les properes setmanes. Un ritme de 3.000 euros com els aconseguits en els primers dies garantiria comptar, en un parell de mesos, amb els diners necessaris per engegar la restauració del vehicle, de la qual s’ocuparà un taller d’Andorra la Vella. Al president de Velles Cases l’anima l’expectativa del parell d’empreses que han compromès la seva participació econòmica. Igual

