Riure, però menys

‘Immortal’. 53 temporada de teatre.

Intèrprets: Bruno Oro. Data: 6 de desembre. Lloc: Centre de Congressos. Andorra la Vella.



Com se li explica la mort a un infant? Com se li explica el no-res còsmic, absolut, etern, permanent? No és possible. I com que de nens ningú no arriba a aprehendre el concepte, cadascú transita per la vida en permanent perplexitat. Això, si fa no fa, és el que va posar damunt de la taula Bruno Oro a l’espectacle amb què dijous a la nit va tancar la temporada teatral a Andorra la Vella. Una proposta que va ser seguida por un