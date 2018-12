“Ja no saps què molestarà: ara ja no et pots ni mocar, oi?”

Sortit del planter de programes televisius com ‘Polònia’, amb imitacions molt celebrades, l’intèrpret arriba aquesta nit a l’escenari del Centre de Congressos amb ‘Immortal’

Bruno Oro (Barcelona, 1978) tanca aquesta nit la temporada teatral a Andorra la Vella. Immortal, text que va coescriure amb Marc Angelet i Alejo Levis, proposa una reflexió que es mou pel terreny difús de l’humor amarg, un pèl negre, que porta a reflexionar sobre allò en què molta gent no vol ni pensar, ni anomenar-ho tan sols: la pròpia mort.



Interpreta trenta personatges a l’obra. Ja sap per on para, al final?

La veritat és que és un tour de force interpretatiu, amb un ritme molt frenètic, amb escenes en què hi ha vint personatges a la vegada. És una bogeria.