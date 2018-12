Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:53

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'TAULA RODONA SOBRE EDICIÓ AL PAÍS'

Dins del 34è Cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències, es recorden els 550 anys de la mort de Johannes Gutenberg, inventor de la impremta amb peces mòbils que va revolucionar l’edició de llibres, que fins aleshores es feia a mà. Avui, bàsicament encara se segueix utilitzant, tot i que amb actualitzacions. Intervenen a la taula representants d’impremtes i editors, de la Biblioteca Nacional adjudicadora del Dipòsit Legal i ISBN d’Andorra, i llibreters, coordinats per un representant de la Societat Andorrana de Ciències, per avaluar la situació actual.

Llibreria la Puça (19.30 hores)

Andorra la Vella



EXPOSICIONS:



-'PHILIPPE SHANGTI, A CALDEA'

Caldea inaugura l’exposició Art is my Hope, de Philippe Shangti, que serà el representant d’Andorra a la propera Biennal de Venècia. Entre univers pop i missatges transgressors, l’artista mai no ha deixat de denunciar els vicis de la societat amb un toc d’humor, provocació i glamur. Gràcies a una estètica que porta fins a l’extrem, el leitmotiv de Shangti és sensibilitzar la gent sobre temes seriosos, de vegades violents. D’aquesta manera, aconsegueix fer del seu art una lluita contra les drogues, l’alcoholisme, la prostitució i la contaminació.

Caldea.

Escaldes-Engordany.



-'LA MODA DELS ANYS SEIXANTA', AL CAEE

La moda dels anys 60, de l’entusiasme a la realitat explora la moda femenina dels anys seixanta del segle XX, des del New look de Christian Dior, l’ús de nous materials –com el metall– per part de Paco Rabanne, el futurisme de Courrèges i l’exuberància d’Yves Saint Laurent. Tots ells van produir una moda innovadora, anàrquica i antisistema. A part dels seus dissenys, l’exposició inclou grans creadors de la moda com Balenciaga, Givenchy, Nina Ricci o Pier­re Cardin.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Fins al 2 de febrer.



-'FEMINA FEMINAE', AL THYSSEN ANDORRA

Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay, que és la tercera exposició de l’equipament escaldenc, un conjunt de 28 obres. La mostra explora la figura femenina i com ha inspirat els artistes al llarg del temps. Inclou obres com Gran Portuguesa, de Robert Delaunay, o Les banyistes, que Max Pechstein va pintar en una etapa crucial de la seva carrera. També hi figura alguna de les molt escasses obres per les quals les dones artistes han rebut reconeixement en la història de l’art, com és el cas de Pastora nua ajaguda, de Berthe Morisot.

Museu Thyssen.



-'JAPÓ: L'EMPREMTA DE L'AIGUA

Amb motiu del 25è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre Andor­ra i França, el Govern i el Museu Nacional d’Arts Asiàtiques - Guimet presenten una exposició inèdita i produïda especialment per a l’ocasió. Es tracta d’una mostra representativa de les fotografies que van fer al Japó, durant la segona meitat del segle XIX, tant fotògrafs japonesos (Kusakabe Kimbei, Uchida Kuichi, T. Enami, etcètera) com occidentals (Felice Beato, Baró Raimund von Stillfried o David Welsh Studio). Un moment –final del shogunat i l’inici de l’era Meiji– que fer fotografies a la natura no era una tasca senzilla, ja que la major part del país estava tancat als occidentals i eren necessaris permisos per endinsar-s’hi. Dividida en cinc àmbits diferents (cascades, rius, llacs, litorals i catàstrofes), aquesta mostra descobreix l’aigua en tota la seva magnitud a través d’imatges precioses.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.

Escaldes-Engordany.

Fins al 13 de gener.



-'#SOM BIODIVERSITAT'

Exposició organitzada pel Museu del Tabac i el ministeri de Medi Ambient i patrocinada per la Fundació Julià Reig. S’emmarca en la celebració dels 25 anys del Conveni sobre la diversitat biològica. El recorregut tracta de manera molt visual en què consisteix la biodiversitat, amb exemples del planeta però també d’Andorra. Escenifica la importància de la biodiversitat en el dia a dia, atès que bona part dels productes que s’utilitzen a diari depenen d’aquesta riquesa, dels aliments als medicaments o els tèxtils (llana, seda o cotó), així com la fusta. La mostra dedica també un ampli apartat als serveis ecosistèmics que aporta la biodiversitat en forma d’aigua neta, d’aire de qualitat, de conservació dels sòls i de control de plagues. També es posen en relleu els principals perills als quals s’enfronta la biodiversitat.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 h. Dissabtes, de 10 a 20 hores. Diumenges, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 20 de gener.



-'VIDEOMAPATGE A SANTA COLOMA'

Jornades de portes obertes al videomapatge de l’església de Santa Coloma, amb projeccions gratuïtes cada 15 minuts, i sense reserva prèvia, ja que l’entrada segueix l’ordre d’arribada. Horaris de les projeccions: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; diumenge, d’11 a 14 h. L’última projecció és quinze minuts abans del tancament (13.45 i 17.45 h). La tarifa del videomapatge és gratuïta fins a l’obertura de l’Espai Columba. Quan s’obri el museu, l’entrada serà conjunta i indivisible, i amb un preu de 8 euros (audioguia inclosa).

Església de Santa Coloma

Andorra la Vella.



-'LA CASA ROSSELL. UNA MIRADA INTERIOR'

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andor­ra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. Morts els últims descendents sense hereus, l’ingent patrimoni va passar a mans de l’Estat el 1995. Amb les terres i edificis, el llegat inclou un nombre considerable d’objectes, de diverses tipologies i datats del segle XVII al segle XX i de gran valor cultural, que són el testimoni de la riquesa i de la importància de la família. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural...).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino. Fins al gener del 2019.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s’emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l’obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JORDI ROLLÁN'

El pintor Jordi Rollán mostra novament els llenços característics del seu llenguatge pictòric cubista i la seva particular visió de l’univers. Reverencia la figura humana, en especial la femenina, així com la natura i el Mediterrani, temes que són evocats en les 34 teles que s’hi presenten, creades específicament per a l’entorn on s’exhibeixen. Rollán observa el món a través del prisma de la llum i la bellesa, aconseguint un equilibri cromàtic de forma i de fons, en un conjunt visualment armoniós.

Vallmedic Visión Andorra

Av. Nacions Unides, 17.

AD 700 Escaldes-Engordany.



-'ÉMILIENNE NAZE A BINGO STAR'S'

Novena proposta del projecte Bingo Art, dedicada en aquesta ocasió a les obres de l’artista francesa Émilienne Naze. Exhibeix divuit obres confegides amb tot tipus d’elements al seu abast, de fil a arròs o mocadors de paper. Unes composicions abstractes, projeccions de la seva imaginació i que pretenen generar emocions i sensacions a l’espectador. Naze té així l’oportunitat de mostrar per segona vegada el seu treball, després de la mostra a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.