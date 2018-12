El Laboratori de les Arts recordarà la música de Queen

Actualitzada 04/12/2018 a les 07:02

Agències Sant Julià de Lòria

El Laboratori de les Arts de Sant Julià de Lòria abordarà enguany el musical We will rock you, una proposta que arriba després de la posada en escena de Jesucrist Superstar i Grease. Les inscripcions per poder participar en aquest musical ja estan obertes a persones majors de 14 anys i la formació per a l’espectacle arrencarà el 12 de gener. L'estrena serà el 6 i el 7 d’abril.

Les persones que s’inscriguin en aquesta proposta, que aquest any compta amb dotze hores més de formació, podran endinsar-se en la música, la dansa i el teatre, amb professors de L’Animal Escola de Teatre, Líquid Dansa i Espai de música moderna. L’any passat hi va haver 31 inscrits i el topall d’inscripcions és de 35.

L’espectacle, amb música de Queen, se situa en una era futurista en què la creació artística està prohibida. Ara s’està fent l’adaptació del guió, ja que el que es pretén és que sigui una proposta en què tots els participants tinguin protagonisme. Vilella va indicar que la representació inclourà una desena de temes.