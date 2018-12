L'espai sociocultural ha presentat una web i una aplicació per preservar i donar a conèixer aquestes estructures

Cal Pal cataloga 250 construccions de pedra seca del Principat A l'acte hi ha assistit les ministres Olga Gelabert i Sílvia Calvó, així com la propietària de Cal Pal, Maria Reig Fernando Galindo

Actualitzada 04/12/2018 a les 18:18

Redacció La Cortinada

L'espai de reflexió sociocultural de Cal Pal ha presentat aquest migdia, a la Cortinada, una web i una aplicació on es cataloguen 250 construccions de pedra seca del Principat. Aquesta iniciativa, vinculada al projecte Primera Pedra, té com a objectiu donar a conèixer i preservar "el ric patrimoni cultural d'Andorra", un dels territoris del Pirineu amb més concentració d'aquest tipus d'estructures, segons l'organització. L'aplicació permet, mitjançant la geolocalització, conèixer in situ cadascuna de les construccions documentades i els elements naturals més significatius que les envolten. A l'acte hi ha assistit les ministres de Cultura i Medi Ambient, Olga Gelabert i Silvia Calvó, així com la propietària de Cal Pal de la Cortinada, Maria Reig.

Aquest tipus de construcció ha tingut un sentit rellevant des dels inicis del Principat, posant de manifest els trets essencials de la identitat i caràcter andorrans. Les construccions de pedra seca estan repartides arreu del territori i algunes d'aquestes daten del Neolític.