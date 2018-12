Pedra seca: alegria i toc d'alerta

La inclusió dimecres de la tècnica de la pedra seca a la llista de Patrimoni Immaterial de la Unesco reforça una reflexió que es comença a fer a Andorra sobre un patrimoni que cal protegir. I just Velles Cases alerta sobre l’amenaça per les obres a la carretera de Llorts.

Tot i ser una llàstima que Andorra no estigués inclosa a la candidatura, la declaració afecta la tècnica constructiva vernacular i, per tant, afecta tots els territoris que tinguin aquest patrimoni. La reflexió és de Xavier Llovera, que a principi d’any s’incorporarà al ministeri de Cultura com a cap d’àrea de Patrimoni Immoble i Arqueologia i en qui, previsiblement, recaurà bona part de la tasca que se’n faci al voltant. “Si és una prioritat ho dirà la ministra [Olga Gelabert], però no dubto de l’interès, vist per exemple el conveni signat amb Maria Reig” amb Cal Pal de la Cortinada,