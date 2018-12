Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

El Grinch Des de dalt del seu cau, el Grinch escolta les nadales dels ciutadans de Villaquien preparant el Nadal. Res no pot fer-li més ràbia i intentarà aigualir-los les festes.

Actualitzada 01/12/2018 a les 07:21

CINEMES ILLA CARLEMANY

El Grinch 12:00 14:00 16:00 18:10 20:20 22:30

Durante la tormenta 17:10 19:45 22:15

Viudas 16:45 19:30 22:15

Superlópez 12:15 14:30 15:30 17:45 20:30 22:45

Bohemian Rhapsody 20:00 VOSE 22:30

Animales fantásticos 12:30 15:15 17:45

El cascanueces y los cuatro reinos 11:30 13:30

Smallfoot 11:45 15:00



CINEMES GUIU

Superlópez 18:00 22:15

Miriam miente 22:15

El fotógrafo de Mauthausen 20:00

Bohemian Rhapsody 20:00

Condorito 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

Le lion est mort ce soir 5 de desembre 21:30

Isle of Dogs 12 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'EL GRINCH'

Dir.: Yarrow Cheney i Scott Mosier

Des de dalt del seu cau, el Grinch escolta les nadales dels ciutadans de Villaquien preparant el Nadal. Res no pot fer-li més ràbia i intentarà aigualir-los les festes.



-'DURANTE LA TORMENTA'

Dir.: Oriol Paulo. Int.: adriana ugarte.

Una interferència entre dos temps fa que Vera, una mare feliçment casada, salvi la vida d’un noi que va viure a casa 25 anys abans. Però les conseqüències de la seva bona acció provoquen una reacció en cadena.



-'VIUDAS'

Dir.: Steve McQueen. Int.: Viola Davis.

És la història de quatre dones amb res en comú excepte un deute heretat per les activitats criminals dels seus difunts marits.



-'SUPERLÓPEZ'

Dir.: Javier Ruiz Caldera. Int.; Dani Rovira, Alexandra Jiménez.

Juan López no sap que és el portador d’un vital secret que salvarà el seu planeta, Chitón, del malvat Skorba i de la seva sibil·lina filla, Ágata. Un secret que corre perill de revelar-se quan a l’ordenada vida de López apareix Luisa, un antic amor de joventut. Ja no és el moment de passar inadvertit. Ha arribat el moment de convertir-se en... Superlópez!



-'ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDERWALD'

Dir.: David Yates. Int.: Eddie Redmayne.

Complint l’amenaça, Grindelwald escapa de la custòdia i ha començat a reunir seguidors, la majoria dels quals no sospiten quines són les seves veritables intencions.



-'BOHEMIAN RHAPSODY'

Dir.: Bryan Singer i Dexter Fletcher.

Relat dels anys que van catapultar la banda Queen fins a convertir-se en una de les formacions emblemàtiques en la història del rock.



-'EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS'

Dir.: Joe Johnston i Lasse hallström.

El dia de Nadal el padrí de Clara, Drosselmayer, li regala tres caixes amb tres regals diferents.

Dissabte i diumenge.



-'SMALLFOOT'

Dir.: Karey Kirkpatrick i jJason Reisig.

Dissabte i diumenge.