La Unesco declara la tècnica de la pedra seca Patrimoni Immaterial de la Humanitat

La Unesco va aprovar ahir la inscripció de la tècnica constructiva de la pedra seca a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, una candidatura sostinguda per vuit països, entre els quals no hi era Andorra, tot i que sí que hi ha petja andorrana al projecte que ahir finalitzava amb èxit: el treball ha estat coordinat per l’andorrà Joan Reguant i també ha estat del país l’empresa encarregada de realitzar l’audiovisual presentat davant el tretzè comitè intergovernamental, Mira Audiovisual, d’Àlex Tena.

Ha estat una candidatura molt ràpida, va explicar Reguant al Diari, que es va començar a aixecar fa

