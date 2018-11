A Serge, divertit i trist

Jane Birkin va oferir una nit per a la nostàlgia, en un concert que pràcticament va omplir el Prat del Roure escaldenc i on per damunt de tot –de la cantant, de l’orquestra, del públic– va planar el somriure trist de Serge Gainsbourg. I les seves paraules, és clar.