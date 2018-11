Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Superlópez 17:45 20:00 22:15

Cold War VOSE 20:00

Malos tiempos en el Royale 22:30

Animales fantásticos 17:30 20:10 22:45

Bohemian Rhapsody 17:30 22:00

Millennium 20:10

El cascanueces y los cuatro reinos 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

You Were Never Really Here 28 de novembre 21:30

Le lion est mort ce soir 5 de desembre 21:30

Isle of Dogs 12 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDERWALD'

Dir.: David Yates. Int.: Eddie Redmayne.

Complint la seva amenaça, Grindelwald escapa de la custòdia i ha començat a reunir seguidors, la majoria dels quals no sospiten quines són les seves veritables intencions.



-'MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE'

Dir.: Drew Goddard. Int.: Chris Hemsworth.

Set desconeguts, cadascun amb un secret, es reuneixen a l’hotel El Royale, al llac Tahoe. En el transcurs d’una fatídica nit, tots tindran una última oportunitat de redempció.



-'MILLENNIUM. LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE'

Dir.: Fede Àlvarez. int.: Claire Foy.

La hacker Lisbeth Salander haurà de fer front a la seva germana Camilla per recuperar la clau dels secrets del seu passat. Amb el periodista Mikael Blomkvist novament es veuran embolicats en una complicada xarxa d’espies, ciberdelinqüents i funcionaris corruptes.



-'OVERLORD'

Dir.: Julius Avery. Int.: Bokeem Woodbine.

A falta d’escasses hores per al dia D, un grup de paracaigudistes nord-americans salta a la França ocupada pels nazis.



-'EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS'

Dir.: Joe Johnston i Lasse hallström.

El dia de Nadal el padrí de Clara, Drosselmayer, li regala tres caixes amb tres regals diferents.



-'BOHEMIAN RHAPSODY'

Dir.: Bryan Singer i Dexter Fletcher.

Relat dels anys que van catapultar la banda Queen fins a convertir-se en una de les formacions emblemàtiques en la història del rock.



-'EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN'

Dir.: Mar Targarona. Int.: Mario Casas.

Francesc Boix arrisca la seva vida en planejar l’evasió d’uns negatius del camp de concentració nazi de Mauthausen.



-'SMALLFOOT'

Dir.: Karey Kirkpatrick i Jason Reisig.

Un ieti està convençut que les criatures anomenades humans en realitat existeixen.



-'LISTA DE ESPERA'

dir.: Juan Carlos Tabío. int.: Vladimir Cruz i Tahimi Alvariño.

Els passatgers col·lapsen una terminal d’autobusos d’un poble de Cuba perquè tots els vehicles passen plens i no recullen viatgers. Així que tots s’impliquen en la reparació de l’únic transport destartalat que queda a la terminal, per poder emprendre el viatge (FilmAffinity).

Jornades de Cinema Espanyol