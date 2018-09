Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 29/09/2018 a les 07:17

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'ELS PROJECTES DE LA BIENNAL, A ARTALROC'

La sala d’exposicions ArtalRoc acull les propostes de Martín Blanco i Philippe Shangti, de les quals en sortirà l’escollida per ser exposada al pavelló andorrà de la 58a Biennal d’art de Venècia. Cada un dels artistes presenta una mostra representativa de la seva obra i una maqueta a escala de l’obra dintre del pavelló, que un any més se situarà a les dependències del Palazzo Ca’ Cappello Memmo. Per a l’ocasió, l’ArtalRoc es dividirà en dues parts a fi que cada artista tingui el seu espai propi dintre de la sala i, atès que es tracta d’un element crucial per a ambdues propostes, es recrea la columna central de l’espai expositiu.



ACTES POPULARS:



-'SANT ROMÀ DELS VILARS'

Aplec a Sant Romà dels Vilars, amb el següent programa.

12 hores: missa solemne a la capella de Sant Romà dels Vilars. Benedicció del terme.

13 hores: zperitiu per a tots els assistents al pla de Sant Romà dels Vilars ofert per l’Uptee. Música i ball popular a càrrec de Duet Sarau.

Església Sant Romà dels Vilars

Encamp.



INFANTIL:



-'L'HORA DEL CONTE'

Contes del Pirineu a L’hora del conte, amb tres contes que expliquen de manera amena i divertida la història i les tradicions dels Pirineus als més petits, com ara la trobada d’acordionistes d’Arsèguel, la fama de les cireres d’Arfa o l’existència de llops a la Cerdanya.

Llibreria Entre Línies (11 hores)

La Massana.



EXPOSICIONS:



-'CHAGALL S'ACOMIADA DEL CAEE'

Moisès, David, Josuè, Ezequiel, Jacob, Betsabé..., són els protagonistes de l’exposició La Bíblia i Chagall, una mostra amb més de cent gravats que va crear Marc Chagall (Vitebsk, 1887 –Sant Pau de Vença, 1985) per il·lustrar la Bíblia, un treball en el qual va invertir més de 25 anys i que va fer per encàrrec del marxant i editor francès Ambroise Vollard. Aquesta sèrie dedicada a la Bíblia és una obra mestra de les arts gràfiques del segle XX.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenges de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 29 de setembre.



-'TÍO VIVO', AL MUSEU DEL CÒMIC

De Tío Vivo a Mortadelo y Filemón. La nova mostra de l’Arca recorda els temps heroics del còmic a través de l’obra de Josep Escobar, José Peñarroya, Carlos Conti, Guillem Cifré i Eugeni Giner, cinc dels autors més importants de l’editorial Bruguera i que el 1957 van fundar la revista Tío Vivo. Va ser el primer intent a l’Estat espanyol de crear una revista d’humor per a adults, on els drets de l’autor es respectessin per sobre les necessitats de l’editorial.

Museu del Còmic

Plaça Les Fontetes. La Massana. De dimarts a divendres de 15 a 18 h. Dissabtes de 15 a 19 hores. Fins al 31 d’octubre.



-'ART AL CARRER: JORDI DÍEZ'

El trànsit. Crònica d’un camí distribueix pels carrers escaldencs nou peces de l’escultor Jordi Díez, des de Veedors cap amunt, per la plaça de Lalín, parc de la Mola i Carlemany cap a la plaça Santa Anna, en una proposta artística oberta a la interpretació de qui contempla les obres.

Diversos emplaçaments

Escaldes-Engordany.

Fins al 29 de setembre.



-'UNA MIRADA', AL PATRIMONI CULTURAL'

La planta baixa del Museu Postal (l’era del Raser d’Ordino), s’ha transformat en una sala d’exposicions temporals i des del setembre de l’any passat acull una mostra per donar a conèixer un dels fons patrimonials més importants d’Andorra: la Casa Rossell. Documentada des del segle XV, la Casa Rossell és una de les cases més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. La Casa Rossell, una mirada interior es podrà visitar fins al 16 de setembre.

Museu Postal

Ordino.

De 10 a 14 h.



-'MAQUETES DEL ROMÀNIC'

L’artista Manel Soriano exposa una trentena de quadres que retraten l’art romànic i els paisatges andorrans. Un recorregut per la seva obra amb teles dedicades a les esglésies romàniques, però també a paisatges de muntanya. Art romànic i paisatges d’Andorra és un recorregut per l’obra més destacada de l’artista badaloní Manel Soriano, quadres dedicats a esglésies romàniques com Santa Coloma, Sant Joan de Caselles o Sant Miquel d’Engolasters, exposats al costat de la col·lecció de maquetes d’art romànic.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenges de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 29 de setembre.



-'JOAN TORRUELLA'

Paisatges és una selecció de 25 quadres del pintor català Joan Torruella, que exposa per primera vegada al Principat després de quaranta anys de trajectòria. Paisatges incorpora un total de 25 pintures basades en el moviment impressionista. Els olis sobre fusta plasmen escenes de la vida quotidiana on la llum i els colors tenen el protagonisme absolut. Els quadres són una selecció dels paisatges que més han agradat al pintor català. La majoria són de Catalunya, de racons especials per a ell com la Costa Brava, o gallecs, i d’un espai rural de més de 730 hectàrees que, tot i trobar-se a 15 quilòmetres de Barcelona, ha aconseguit conservar els valors naturals i paisatgístics de l’entorn. També hi ha obres d’altres indrets com Menorca, la meseta castellana o l’Àfrica.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.

Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 31 d’octubre.



-'DESEMBOSCANT'

Durant tot el mes de setembre es pot visitar a la Seu d’Urgell la instal·lació de Martí Boada Forest Art. Desemboscant. La proposta neix de l’observació de la natura, leitmotiv i obsessió de l’autor, on fa les seves primeres passes per apropar les seves reflexions sobre el paisatge. Desemboscant és un aparador dels fenòmens naturals, dels miracles que passen inadvertits entre les persones que, tot i no ser-ne conscients, formen part d’una totalitat canviant, evolutiva i arrasadora. “La natura és fantàstica: no cal ser un investigador o un diletant per a fer-la pròpia. Perquè ens trobem en ella. Per tant, l’espectador es reconeix com a part de la meva obra. Som natura”, diu l’autor. Martí Boada és professor titular del departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la mateixa universitat. El seu treball és la conseqüència de molts anys d’observació socioecològica i esdevé una manera de divulgar la recerca naturalística a través de l’art.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a civendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores.

La Seu d’Urgell.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.