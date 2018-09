Andorra, segons Sorogoyen

Van ser ràpids i discrets, però l’equip de rodatge de Rodrigo Sorogoyen a ‘El reino’, estrenada ahir i protagonitzada per Antonio de la Torre, van rodar a Andorra. Concretament a les instal·lacions de l’escaldenc hotel Panorama. L’octubre de l’any passat.

Sembla que l’equip de localització de la producció va passar per davant de l’establiment escaldenc i els va atreure la vista panoràmica sobre la vall. Així que el set d’octubre de l’any passat Sorogoyen, De la Torre i un grup d’unes quinze persones es van plantar a l’hotel per gravar alguna de les escenes de la pel·lícula, una cinta que dissecciona quelcom de tan patèticament corrent avui com és la cor­rupció política.

L’equip, i això ho explicava el realitzador a mitjans espanyols, volia una localització realista, era el que exigia el guió, i Andorra els encaixava. Així que el país, i