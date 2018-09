Almodovarià versus críptic

ArtalRoc exhibeix les obres candidates a la Biennal

La superficialitat, la banalitat, plana per damunt de l’obra de Philippe Shangti. I a través d’ella, de la imatge kischt, almodovariana, vol dotar de profunditat el seu discurs, centrat en la imatge apocalíptica d’un futur que arrasarà el gènere humà. Future is Now, adverteix. Martín Blanco es desplega, però de la manera que li és pròpia: aquell que el conegui reconeixerà aquesta introspecció, l’hàbit d’examinar-se i examinar-ho tot exhaustivament. En aquest cas, la manera com els individus de la societat actual –no tots, però sí una majoria creixent– s’han fet fet depenents de les xarxes socials. Que no els ajuden