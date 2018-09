Austràlia vista des d'Andorra

Perth. L’assalt a una jove comès als antípodes. Una mare i un detectiu s’uneixen per esclarir el crim. I al rerefons, una reflexió sobre com d’estranyes són les famílies. La novel·lista australiana Patricia Grey, resident al Principat, torna a la càrrega, amb ‘Taboo’.

Avui en dia ja no hi ha tabús a l’hora d’escollir parella, ja pots relacionar-te amb qui vulguis”, considera Grey. Però fa molt poques dècades la situació era ben diferent, hi havia moltes prohibicions socials, en això de l’amor. Aquest és el punt de partida de Taboo, més enllà del crim que dona origen a la trama: una jove, Rikki Miller, és víctima d’una brutal agressió sexual que la deixa en coma. Amb prou feina tenia relació amb la mare, Anna Miller, una dona que habita una casa gèlida i amb uns sentiments igualment congelats.

Al fons de la història batega