El Ballet de Moscou repeteix, de nou amb 'El Trencanous'

Actualitzada 23/09/2018 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El Ballet de Moscou torna a Andorra el 15 de novembre, en el marc de la seva gira d’hivern, amb El Trencanous, el ballet més representat quan s’apropen les dates nadalenques i un dels més estimats pel públic. Com en ocasions anteriors, al Centre de Congressos de la capital, en horari una mica més tardà que en altres ocasions, les nou de la nit.

L’espectacle, que ja ha passat per aquest escenari, compta amb la música d’un dels autors més coneguts de música per a ballets: Piotr Illitx Txaikovski. És una obra plena de fantasia en la qual els protagonistes, Clara i el Trencanous, interpretats pels solistes Cristina i Alexei Terentiev, endinsen l’espectador en un conte fantàstic ple d’aventures i amb danses coreografiades originalment per Màrius Petipà.

El ballarí i coreògraf rus Timur Fayziev va fundar la companyia del Ballet de Moscou l’any 1989, format per ballarins i coreògrafs dels ballets russos com el Bolshoi o l'Stanislavski. Fou elegit per Rudolf Nureyev el 1991 per a la dar­rera gira per Europa.