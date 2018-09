3, 2, 1... ballar a Madagascar

Rosa Maria Herrador va demostrar amb ‘Heliceo’ que un espectacle de factura andorrana, o quasi, i d’una disciplina tirant a minoritària com és la dansa contemporània podia trencar fronteres. Ha tornat a fer-ho, ballant al Festival 3, 2, 1, celebrat a Madagascar.

Una coreografia per parlar sobre les relacions humanes, sobre la necessitat d’entendre’s, una dansa creada in situ i pensant en el públic al qual anava adreçada. Aquestes –i la d’aprofitar tot l’espai on ballarien– van ser les pautes amb què la ballarina escaldenca i Annika Havlicek, completant el tàndem artístic, van crear la coreografia presentada en un improvisat escenari de la Universitat d’Antatanarivo, una de les seus del festival, on van ser pràcticament les úniques convidades europees i on es van poder presentar gràcies a una de les subvencions del ministeri de Cultura (1.237,87 euros) per a la promoció dels