El Viliella torna al balcó

Ella signa. Ell agafa el pinzell i completa la rúbrica. Ella li regala els pinzells. Tots junts brinden i posen per a la foto. Sam Bosque ha protagonitzat escenes similars en diferents parròquies, totes les que llueixen un dels seus murals. L’últim, Casa Viliella d’Encamp.

No volia l’artista que semblés “una postaleta”, per això es va constrènyer al blanc i negre per reproduir la casa, derruïda cap als setanta perquè ja no s’aguantava dempeus, que els encampadans més veterans guarden a la retina. Inclòs el padrí de casa Viliella, a qui els veïns solien veure recolzat al balcó fins al punt d’esdevenir una imatge emblemàtica del poble. Ell i la seva dona, un matrimoni sense fills, van ser-ne els darrers habitants. Als vuitanta, els nebots van aixecar l’actual bastiment. La façana lateral, la que dona sobre la placeta de Sant Miquel, justament on cada dissabte