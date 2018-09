Coincidència a considerar com un “despropòsit” el retard dels entorns

Tècnics i polítics de l’oposició diuen que el canvi del 2014 en la llei no ha desencallat la situació i exigeixen més recursos i noves dinàmiques de treball

El tema dels entorns de protecció dels monuments és una mena d’etern dia de la marmota que s’arrossega una legislatura rere l’altra des de l’aprovació de la llei de Patrimoni, el 2003, amb previsions i calendaris que no es compleixen. El 2014 es va introduir, a demanda dels comuns, un canvi a la llei –la famosa retallada a 20 metres del perímetre cautelar– amb la intenció de desencallar la situació. Una “ximpleria” que no ha servit per desencallar res, apunten des del consell assessor. O pitjor: “els béns estan actualment desprotegits”, insisteixen amb contundència.

Malgrat el canvi a la llei no