Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 20/09/2018 a les 07:11

CINEMES ILLA CARLEMANY

Predator 18:00 20:10 22:30

Predator VOSE 19:45

Todos lo saben 17:15 19:50 22:30

Book Club 19:45 22:00

Book Club VOSE 17:30

La monja 18:15 20:15 22:15

Yucatán 22:00

Alpha 17:30



CINECLUB DE LES VALLS

Mostra de cinema brasiler 21 i 22 de setembre 21:30

Lucky 26 de setembre 21:30

Wajib 3 d’octubre 21:30

A Ghost Story 10 d’octubre 21:30

Grave (Crudo) 17 d’octubre 21:30

Lady Bird 24 d’octubre 21:30

Western 7 de novembre 21:30

The Nile Hilton Incident 14 de novembre 21:30

The Florida Project 21 de novembre 21:30

You Were Never Really Here 28 de novembre 21:30

Le lion est mort ce soir 5 de desembre 21:30

Isle of Dogs 12 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'PREDATOR'

Dir.: Shane Black. Int.: Boyd Holbrook.

Els caçadors més letals de l’univers són més mortífers que mai.



-'TODOS LO SABEN'

Dir.: Asghar Farhadi. Int.: PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM, RICARDO DARÍN.

Laura viatja amb la seva família des de Buenos Aires al seu poble natal a Espanya. La que havia de ser una breu visita familiar es veurà trastocada per uns esdeveniments imprevistos.



-'BOOK CLUB'

Dir.: Bill Holderman. Int.: Diane Keaton.

Quatre amigues han canviat després de llegir Cincuenta sombras de Grey al seu club de lectura.



-'LA MONJA'

Dir.: Corin Hardy. Int.: Demian Bichir.

Una jove monja de clausura d’una abadia de Romania es lleva la vida. Per investigar els fets, el Vaticà envia un sacerdot amb un passat tempestuós i una novícia a punt de prendre els seus vots.



-'YUCATÁN'

Dir.: DANIEL MONZÓN. Int.: LUIS TOSAR, Rodrigo de la Serna.

Lucas i Clayderman són dos estafadors, professionals de l’engany a turistes ingenus en creuers de luxe. Fa anys treballaven junts... però un inesperat botí impulsa Lucas a irrompre al vaixell del seu exsoci.



-'LOS FUTBOLÍSIMOS'

Director: Miguel Ángel Lamata. Int.: Milene Mayer, Toni Acosta.

Una colla de nens i nenes, per salvar el seu equip de futbol, es ficaran en tot tipus de problemes i l’enginy i l’amistat seran posats a prova.



-'ALPHA'

Director: Albert Hughes. Int.: Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe.

Història de supervivència ambientada a l’Europa fa 20.000 anys, durant l’última glaciació, i que mostra com el llop va esdevenir el millor amic de l’home.