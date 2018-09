La Comédie Française tornarà a regnar a la Saison Culturelle

Actualitzada 20/09/2018 a les 07:08

Alba Doral Andorra la Vella

Quan encara li queda a la Saison Culturelle el plat més suculent i estel·lar, el concert de Jane Birkin el 28 de novembre al Prat del Roure escaldenc, l’ambaixada de França ja anuncia el proper cartell. Per compassar-se als ritmes del curs escolar, va explicar l’ambaixadora, Jocelyne Caballero, atès que el públic juvenil és molt important per a ells. I en aquesta nova programació hi ha un cap de cartell indiscutible: la Comédie Française, que torna al país després del ple absolut que van fer al Claror lauredià el 2016, amb George Dandin. En aquesta ocasió la prestigiosa troupe del teatre nacional francès escenificarà Bajazet, tragèdia escrita per Racine. Per als seguidors de la compa­nyia, però, també hi haurà les retransmissions d’obres en directe a les pantalles dels cinemes d’Illa Carlemany, amb tres cites: Lucrèce Borgia, el 18 d’octubre; La nuit des Rois, el 14 de febrer, i Electre, el 23 de maig. I per a completar l’oferta de teatre en francès, el 25 d’octubre s’escenificarà Edmond al Claror, una altra mirada als clàssics, Rostand en aquest cas, però en clau contemporània.

És una Saison amb setze propostes en total, eclèctiques i que passen per tots els àmbits. En el musical, una banda femenina, L.E.J., amb veu, percussió i violoncel, que s’han guanyat el favor del públic juvenil al seu país. Seran les encarregades de cloure el programa, el 7 de juny.

Abans hi hauran desfilat propostes per fer una mirada a la història –la projecció de Verdun. Visions d’histoire, l’11 de novembre– o a l’estat del medi ambient –Ça chauffe pour la planète, exposició en col·laboració amb FEDA i el Museu de l’electricitat–. Tornarà a haver-hi col·laboracions amb el SaxFest, amb Les Desaxés, que repeteixen, i La Massana Còmic, amb la dibuixant Sanoe. I propostes literàries: enguany el Printemps des poètes es fa coincidir amb Sant Jordi. Repeteix La nuit des idées i hi haurà art al carrer, al juny, per atreure els més joves.