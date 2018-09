Els escriptors andorrans venen 208 exemplars a la 36a Setmana del llibre en català

La trobada literària també va realitzar una conferència sobre la producció editorial andorrana i del Pirineu

Redacció Andorra la Vella

La 36a Setmana del llibre en català, que s'ha dut a terme del 7 al 16 de setembre a Barcelona, ha estat una trobada "molt positiva", segons l'Àrea de lectura pública i biblioteques, l'Associació d'Editors d'Andorra i l'Associació llibre del Pirineu. En total, l'estand andorrà ha venut 208 títols diferents d'escriptors del país, xifra que suposa 12 exemplars més que l'any passat. Els llibres amb més vendes han estat "Món rural, mots que es perden", de Josep Espunyes; "Últim estiu a Ordino. Edició 20 anys", de Joan Peruga, i "Paradís d'ombres", de Núria Gras. Així mateix, es van posar a la venda 238 llibres, 16 més que el 2017.

El 8 de setembre la trobada literària també va oferir una xerrada per donar a conèixer la producció editorial andorrana i del Pirineu. En ella hi van participar autors com Manel Gibert, Joan Peruga, David Gálvez, Mònica Armengol, Josep Enric Dallerès, Pep Cortès, ludmilla Lacueva, Josep espunys, Albert Roig, Isaac Beà i Raimon Díaz Mariño.