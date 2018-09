Cultura ignora el consell assessor i no demanarà canvis en els entorns

El ministeri desestima la idea dels perímetres flexibles, adaptats a cada monument, que suggereixen els experts

El ministeri de Cultura no té la previsió de fer cap demanda als legisladors perquè es torni a revisar la Llei de patrimoni, ja retocada a demanda dels comuns per reduir els entorns cautelars de protecció dels monuments a vint metres (dels cent que assenyalava originalment la llei del 2003). Una protecció insuficient a ulls de molts tècnics i experts. Sobretot dels que formen part del consell assessor del patrimoni, que han fet “diverses i repetides vegades suggeriments”, segons reconeix el ministeri mateix, perquè aquests perímetres cautelars –que garanteixen la protecció del bé mentre no s’aprova el de­finitiu– siguin flexibles,