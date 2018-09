L'Arxiu Nacional organitza la segona ruta de molins fariners

L'itinerari és durà a terme el dissabte 29 de setembre i passarà per Encamp, Canillo, la Cortinada i el Tarter.

Redacció Andorra la Vella

L'Arxiu Nacional, juntament amb l'experta en molins fariners Francina Pons, durà a terme dissabte 29 de setembre la segona edició de la sortida etnogràfica per descobrir les moles que encara es poden visitar al país. La ruta d'enguany d'amplia i passarà per un total de cinc molins, un més que l'any passat. Es visitarà els molins de cal Pal i del mas d'en Soler a la Cortinada, el molí del Tomàs al Tarter, el molí vell de Canillo i el molí del Guillem al Tremat, a Encamp. La iniciativa s'emmarca en la celebració de l'Any europeu del patrimoni cultural.

La ruta començarà i acabarà a Encamp i la jornada finalitzarà am b un dinar. L'activitat té un cost de cinc euros i les places són limitades.