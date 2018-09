La desolació de l'últim 'barbatus'

De relats dramàtics d’extermini d’una espècie a mans de l’home n’hi ha per regalar, però pocs tan coneguts com la de l’innocent dodo. La preocupació perquè la història no es repeteixi amb una espècie molt més propera, el trencalòs, Ominira l’expressa en música.