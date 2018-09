Càsting per a la 25a edició de 'Els Pastorets' lauredians

Actualitzada 17/09/2018 a les 07:15

Redacció Sant Julià de Lòria

Dimarts i dimecres d’aquesta setmana se celebrarà el càsting per a la nova edició de Els Pastorets, la tradicional representació nadalenca de Sant Julià de Lòria, que enguany arriba a la vint-i-cinquena edició. El tàndem format per Juanma Casero com a director i Irina Robles com a ajudant de direcció torna a agafar les regnes de la representació. Mostrarà escenes d’altres edicions anteriors però “sense caure en allò anecdòtic” per tal de “fer-ho molt emotiu”, com l’ocasió requereix. Casero i Robles han començat ja a treballar amb el text, però la forma final pot variar: “tot dependrà de la manera de treballar dels actors i volem generar una retroalimentació entre els actors i els directors”, va dir Robles.

A la presentació de la nova edició va assistir la responsable de l’àrea de Cultura, Elisenda Palomares, que va destacar la importància del projecte per al comú, ja que “durant aquests anys han passat més de setze equips directius, unes 800 persones a nivell de tècnics i col·laboradors i un total de 32.000 espectadors”.