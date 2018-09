El concert de la Jonca posa a l'escenari 35 joves intèrprets

Trenta-cinc joves músics interpreten aquest migdia el tradicional concert de Meritxell de la Jonca, que se celebra a l’Auditori Nacional, a Ordino. Per cinquè any consecutiu, la Jonca comptarà amb una direcció col·legiada, formada pel seu titular, Gerard Claret, i el director convidat, Yannis Papaioannou, intèrpret de llaüt, violí i busuqui. Estaran també acompanyats per Georgi Dimitrov al kanonaki i de Semih Ali Aksoy a la percussió.

La formació orquestral ha ampliat la seva plantilla amb la incorporació de dotze joves instrumentistes de l’Institut de Música, tres dels quals ja van participar al Concert de Primavera.

La nostàlgia del nord i la