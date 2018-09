La recreació virtual torna els frescos romànics a l'absis de Santa Coloma

Amb una inversió de 240.000 euros, que inclou el videomapatge i l’arranjament de l’església

Llarga, més llarga que la travessa pel desert del poble israelita conduït per Moisès, la peregrinació dels frescos romànics de l’església de Santa Coloma sembla a punt d’acabar. Ahir s’inaugurava el videomapatge que recrea amb projeccions les pintures a l’emplaçament original –amb una inversió que suma els 245.000 euros– i al febrer com a molt tard s’inaugurarà l’Espai Columba, l’edifici que es construeix a un centenar de metres per allotjar els murals autèntics, els físics, els que van ser arrencats i venuts el 1933, van fer un periple fins a Alemanya i des del 2007, quan l’Estat els va comprar