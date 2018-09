Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

CINEMES ILLA CARLEMANY

Predator 16:00 18:10 20:20 22:30

Todos lo saben 17:00 19:45 22:30

Book Club 18:10 20:20 22:30

La monja 18:15 20:15 22:15

Yucatán 20:10 22:45

Alpha 11:45 16:15 18:00

Teen Titans Go! 12:15

Los futbolísimos 12:30 15:00

Megalodón 12:00 15:45

Los increíbles 2 11:30 15:30



CINEMES GUIU

La monja 20:00 22:15

Música del silencio 22:15

La novia del desierto 20:00

Luís y los alienígenas 18:00

Teen Titans Go! 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

L’insulte 19 de setembre 21:30

Mostra de cinema brasiler 21 i 22 de setembre 21:30

Lucky 26 de setembre 21:30

Wajib 3 d’octubre 21:30

A Ghost Story 10 d’octubre 21:30

Grave (Crudo) 17 d’octubre 21:30

Lady Bird 24 d’octubre 21:30

Western 7 de novembre 21:30

The Nile Hilton Incident 14 de novembre 21:30

The Florida Project 21 de novembre 21:30

You Were Never Really Here 28 de novembre 21:30

Le lion est mort ce soir 5 de desembre 21:30

Isle of Dogs 12 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'LA MONJA'

Dir.: Corin Hardy. Int.: Demian Bichir.

Una jove monja de clausura d'una abadia de Romania es lleva la vida. Per investigar els fets, el Vaticà envia un sacerdot amb un passat tempestuòs i una novícia a punt de prendre els seus vots.



-'PROMESA AL AMANECER'

Dir.: Eric Barbier. Int.: Charlotte Gainsbourg.

Retrat de Romain Gary que recull la seva joventut, l'èxode amb la seva família al sud de França per escapar del poder de Hitler a Alemanya i la seva carrera a les forces aèries franceses.

Estrena: dilluns 10, VOSE



-'YUCATÁN'

Dir.: Daniel Monzón. Int.: Luis Tosar, Rodrigo de la Serna.

Lucas i Clayderman son dos estafadors, professionals de l’engany a turistes ingenus en creuers de luxe. Fa anys treballaven junts... però un inesperat botí impulsa Lucas a irrompre al vaixell del seu exsoci.



-'TEEN TITANS GO!'

Direcció: Aaron Horvath i Peter Rida Michail. Animació.

Els joves Teen titans, especialment Robin, somien amb convertir-se en estrelles de Hollywood.



- 'LOS FUTBOLÍSIMOS'

Director: Miguel Ángel Lamata. Int.: Milene Mayer, Toni Acosta.

Una colla de nens i nenes, per salvar el seu equip de futbol, es ficaran en tot tipus de problemes i el seu enginy i la seva amistat seran posats a prova.



- 'APLHA'

Director: Albert Hughes. Int.: Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe. Història de supervivència ambientada a l’Europa fa 20.000 anys, durant l’última glaciació, i que mostra com el llop va esdevenir el millor amic de l’home.



-'THE EQUALIZER 2'

Director: Antoine Fuqua. Int.: Denzel Washington, Pedro Pascal.

Robert McCall, veterà exagent del govern, decideix seguir combatent pel seu compte en casos contra delinqüents. Però aquesta vegada el justicier s’ha d’enfrontar a un cas en el qual entraran en joc els sentiments personals.



-'MEGALODÓN'

Director: Jon Turteltaub. Int.: Jason Statham, Bingbing Li.

En el lloc més profund del planeta, un grup d’investigadors que realitzen una expedició en un submarí fan el descobriment de les seves vides.



-'LOS INCREÍBLES 2'

Director: Brad Bird. Animació.

En aquesta nova entrega, la protagonista és Helen. Mentre que Bob es queda a casa amb Violet i Dash, es veu obligat a convertir-se en un heroi de la vida normal. És una transició difícil per a tothom, i ho serà més encara quan la família s'adoni dels superpoders del nadó Jack-Jack.