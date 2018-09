Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 15/09/2018 a les 07:34

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI'

Primer dia de les Jornades Europees del Patrimoni, que tenen com a eix central el videomapatge de l’església de Santa Coloma, que reprodueix in situ els frescos romànics. Visita gratuïta. De 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. Grups reduïts. Màxim 10 persones i amb entrada per rigorós ordre d’arribada. A banda, la resta d’equipaments museístics del país obren també de franc. Per completar la proposta, a les set de la tarda, a l’Era Gran de Casa Rossell d’Ordino, hi haurà el concert que tanca el Cicle ONCA Bàsic enguany, amb el programa Mozart i Brahms, descobrint el clarinet, a càrrec de la formació Kintet.



INFANTIL:



-'PETIT CAP DE SETMANA'

Nova edició del programa familiar Petit Cap de Setmana, amb la següent programació:

11 h Gimcana en família: descoberta de la parròquia pels camins del cinema.

12.30 h Lliurament de premis de la gimcana i vermutet amb l’actuació del Cor Rock Encamp

16.30 a 19 h Zinematik: col·lecció de màquines i artefactes, sorgits de l’equipatge d’un mag imprescindibles per al naixement del cinema, i tallers creatius de cinema per a famílies.

17 h Paradetes de berenars de cinema.

18 h A ritme de Hollywood! La música més emblemàtica del cinema interpretada per alumnes de l’Escola de Música d’Escaldes-Engordany.

17 h Estudi d’actors. El joc, la improvisació i la creació de petites escenes converteixen aquest taller en una aventura com a actors i actrius.

Prat del Roure

Escaldes-Engordany.



MÚSICA:



-'BRUNO SOTOS'

Bruno Sotos presenta nou disc, A la sombra de tu luz, dotze temes, quatre dels quals es van avançar a l’EP editat l’any passat per Sony i Blau.

La Fada Ignorant (22.30 hores)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:



-'HIPERREALISME', AL MUSEU DEL TABAC

Segona mostra que l’equipament lauredià dedica a l’hiperrealisme, amb obres de la galeria londinenca Plus One Gallery. L’exposició amplia la proposta ja presentada el 2013, amb quasi mig centenar d’autors d’arreu del món: n’hi ha d’espanyols, com Pedro Campos o Andrés Castellanos; francesos, com François Chartier, i britànics, com Ben Johnson o Tom Martin. Però també el coreà YoungSung Kim, l’egipci Nourine Hammad o Cynthia Poole, que treballa a Zimbàbue. Natures mortes, paisatges, especialment urbans, retrats i figura humana conformen les tres avingudes per les quals circula aquesta proposta.



-'TÍO VIVO', AL MUSEU DEL CÒMIC

De Tío Vivo a Mortadelo y Filemón. La nova mostra de l’Arca recorda els temps heroics del còmic a través de l’obra de Josep Escobar, José Peñarroya, Carlos Conti, Guillem Cifré i Eugeni Giner, cinc dels autors més importants de l’editorial Bruguera i que el 1957 van fundar la revista Tío Vivo. Va ser el primer intent a l’Estat espanyol de crear una revista d’humor per a adults, on els drets de l’autor es respectessin per sobre les necessitats de l’editorial.

Museu del Còmic

Plaça Les Fontetes. La Massana. De dimarts a divendres de 15 a 18 h. Dissabtes de 15 a 19 hores. Fins al 31 d’octubre.



-'L'ANTIC TESTAMENT, SEGONS CHAGALL'

Moisès, David, Josuè, Ezequiel, Jacob, Betsabé..., són els protagonistes de l’exposició La Bíblia i Chagall, una mostra amb més de cent gravats que va crear Marc Chagall (Vitebsk, 1887-Sant Pau de Vença, 1985) per il·lustrar la Bíblia, un treball en el qual va invertir més de 25 anys i que va fer per encàrrec del marxant i editor francès Ambroise Vollard. Aquesta sèrie dedicada a la Bíblia és una obra mestra de les arts gràfiques del segle XX.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 29 de setembre.



-'25 ANYS DE SEGELLS ESPANYOLS'

La mostra conté 229 segells que mostren els paisatges i els monuments emblemàtics d’Andorra, la flora i la fauna, les tradicions i costums. Així com els personatges que han marcat la seva història recent, els grans esdeveniments i aniversaris que s’han produït durant aquests vint anys a la seva vida col·lectiva, des de l’aprovació de la Constitució fins al XXV aniversari de les relacions diplomàtiques que es commemoren amb l’exposició. Sense oblidar referents culturals compartits al llarg d’aquests anys, com ara els centenaris de Verdaguer, Rodoreda i Llull. En definitiva, un recorregut pels vint anys de bones relacions i cooperació amb Espanya.

Vestíbul del Consell General

Andorra la Vella.



-'ART AL CARRER: JORDI DÍEZ'

El trànsit. Crònica d’un camí distribueix pels carrers escaldencs nou peces de l’escultor Jordi Díez, des de Veedors cap amunt, per la plaça de Lalín, parc de la Mola i Carlemany cap a la plaça Santa Anna, en una proposta artística oberta a la interpretació de qui contempla les obres.

Diversos emplaçaments

Escaldes-Engordany.

Fins al 29 de setembre.



-'UNA MIRADA', AL PATRIMONI CULTURAL'

La planta baixa del Museu Postal (l’era del Raser d’Ordino), s’ha transformat en una sala d’exposicions temporals i des del setembre de l’any passat acull una mostra per donar a conèixer un dels fons patrimonials més importants d’Andorra: la Casa Rossell. Documentada des del segle XV, la Casa Rossell és una de les cases més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. La Casa Rossell, una mirada interior es podrà visitar fins al 16 de setembre.

Museu Postal

Ordino.

De 10 a 14 h.



-'MAQUETES DEL ROMÀNIC'

L’artista Manel Soriano exposa una trentena de quadres que retraten l’art romànic i els paisatges andorrans. Un recorregut per la seva obra amb teles dedicades a les esglésies romàniques, però també a paisatges de muntanya. Art romànic i paisatges d’Andorra és un recorregut per l’obra més destacada de l’artista badaloní Manel Soriano, quadres dedicats a esglésies romàniques com Santa Coloma, Sant Joan de Caselles o Sant Miquel d’Engolasters, exposats al costat de la col·lecció de maquetes d’art romànic.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenges de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 29 de setembre.



-'PEREYRA I BARRANCO'

Alejandra Pereyra i Lola Barranco protagonitzen una doble exposició a l’espai expositiu de Bingo Art durant aquest estiu. La mostra està formada per retrats dels pares, dels fills, de persones estimades i inclús algun autoretrat. En total són gairebé una trentena d’obres en una mostra no només destinada al client de la sala de jocs, sinó també a tot aquell que vulgui gaudir del treball de diferents artistes del país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.

Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 30 de setembre.



-'DESEMBOSCANT'

Durant tot el mes de setembre es pot visitar a la Seu d’Urgell la instal·lació de Martí Boada Forest Art. Desemboscant. La proposta neix de l’observació de la natura, leitmotiv i obsessió de l’autor, on fa les seves primeres passes per apropar les seves reflexions sobre el paisatge. Desemboscant és un aparador dels fenòmens naturals, dels miracles que passen inadvertits entre les persones que, tot i no ser-ne conscients, formen part d’una totalitat canviant, evolutiva i arrasadora. “La natura és fantàstica: no cal ser un investigador o un diletant per a fer-la pròpia. Perquè ens trobem en ella. Per tant, l’espectador es reconeix com a part de la meva obra. Som natura”, diu l’autor. Martí Boada és professor titular del departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la mateixa universitat. El seu treball és la conseqüència de molts anys d’observació socioecològica i esdevé una manera de divulgar la recerca naturalística a través de l’art.

Sala La Cuina

Horari: de dilluns a civendres, de 17 a 21 hores; dissabte, de 10 a 14 hores.

La Seu d’Urgell.