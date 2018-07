Concert a Escaldes del guanyador de l'últim Sax Fest

El saxofonista Jesús Reneses Quintero, guanyador del cinquè Concurs Internacional Andorra Sax Fest 2018, acompanyat per un trio de cordes de l’ONCA, oferirà demà un concert a l’escaldenca plaça Coprínceps (19.30 hores), una actuació que s’emmarca en el festival Colors de Música i serveix també per commemorar els 25 anys de l’ONCA i el cinquè aniversari del certamen que se celebra durant l’Andorra Sax Fest.

Reneses actuarà acompanyat per Francesc Planella i Alex Arajol (violins), Albert Flores (viola) i Mireia Planas (violoncel), que interpretaran un programa miscel·lani que s’ha dissenyat expressament per a l’ocasió, a petició del comú d’Escaldes-Engordany i de