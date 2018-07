Petits Cantors, a la porta del canvi

La gira d’estiu –enguany amb uns 2.000 espectadors–, el concert de Meritxell. Cadascuna de les cites habituals comencen a provocar un nus a la gola de Catherine Métayer i els seus: en un parell d’anys es jubila. Però ja ha començat a preparar el camí del relleu.

Parbes i Saint Lary a França, per passar després a Sant Sebastià, Astigarraga, Renteria, Orio i Idiazabal. Aquest va ser el trajecte de la passada gira d’estiu, que van tancar, ja al país, amb un concert en el marc del cicle Encamp en clau de llum. Molt satisfeta, la directora de la coral infantil, perquè han aconseguit emplenar esglésies allà per on han passat, amb una mitjana de 300 espectadors per actuació. “A tot arreu ho hem tingut molt ple i a tot arreu ens han dit que estaven encantats amb el nivell que hem demostrat”, assegura. Un èxit, doncs,