El Ballet de Moscou torna amb 'El llac dels cignes' a la capital

Actualitzada 15/07/2018 a les 07:17

El Ballet de Moscou torna novament a l’escenari del Centre de Congressos de la capital el dia 26, dijous, amb una de les obres més populars del repertori del ballet clàssic, El llac dels cignes, peça amb la qual la companyia ja ha recalat pel país en ocasions anteriors. La més recent, l’abril de l’any passat. L’actuació començarà a les nou del vespre i les entrades ja estan a la venda.

La companyia ha establert l’escenari andorrà com una de les places fixes de les seves gires des que hi va debutar, el 2011 (precisament amb aquesta obra), i ha ofert ja diversos títols del seu repertori, des de La bella dorment fins a Don Quixot, Giselle o El trencanous, aquest últim també en diverses ocasions.

La companyia, que va ser fundada per Timor Fayziev el 1989, té al el matrimoni Terentiev –Cristina i Alexei– com a intèrprets dels papers solistes de les seves produccions. L’espectacle, amb la molt coneguda partitura de Piotr Íllitx Txaikòvski, recupera la coreografia signada per Màrius Petitpa.