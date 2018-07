“'Solo' tenia tots els elements per ficar-me en un jardí i ho volia així”

Presenta a Andorra la cinta rodada a Fuerteventura, una coproducció amb l’andorrana imminent a la qual seguiran projectes ja en marxa, com la sèrie ‘búnker’, amb Lluís Homar

Hugo Stuven Casasnovas (Madrid, 1978) visita el país per presentar Solo, coproducció de l’andorrana Imminent, protagonitzada per Alain Hernández i Aída Garrido, que relata la peripècia –real– d’un surfista que ha de lluitar en solitari per sobreviure en patir un accident en un penya-segat de Fuerteventura. Ho farà aquesta tarda a la Massana, en el marc de l’And Market by The Whitebook. És el segon llarg del cineasta, fill del realitzador de televisió Hugo Stuven, nom emblemàtic a la televisió espanyola.



Per què aquesta història?

Em va arribar el 2014, quan va passar. Jo estava a Nova York, rodant Anomalous, i no