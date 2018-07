Il·luminada, però buida

Qui dia passa any empeny. Casa Rossell és un exemple paradigmàtic de l’aplicació de la dita, perquè durant vint-i-tres anys, des del 1995, els successius governs s’han dedicat a ajornar la decisió sobre què fer amb l’emblemàtica casa ordinenca.

L’abril del 1995 el batlle Jordi Jordana establia que el patrimoni de casa Rossell passava a mans de l’Estat, després de la mort ab intestato de l’última del llinatge, Maria Lluïsa de Riba Cassany. Una herència considerable que incloïa la casa pairal, un conjunt de construcció datada al segle XVII –sobre una edificació anterior i amb reformes posteriors– i catalogada com a bé d’interès cultural en la categoria de monument des del 2003.

Fins aquí els honors. Perquè des de ja fa més de dues dècades és protagonista d’una particular travessa pel desert. Que encara no s’ha acabat, a jutjar pel