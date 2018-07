Restaurades 79 peces metàl·liques de la Roureda de la Margineda

Hi ha peces d'activitats domèstiques, artesanals i agroramaderes, bèl·liques i cinegètiques i d'abillament, higiene personal i mobiliari

Redacció Andorra la Vella

Patrimoni Cultural i Molines Patrimonis han presentat avui 79 metàl·liques restaurades que es van trobar a la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda. Els treballs dels tècnics permet mantenir les peces en bon estat de conservació, segons han destacat aquest matí. Es tracta de 67 peces de ferro, onze de bronze i una moneda de coure entre les quals hi ha estris d'activitats domèstiques com tisores, claus, ganivets o una olla de bronze; d'activitats artesanals i agromaderes com ara podalls, punxons, un martell, ferradures o esquelles i d'activitats bèl·liques i cinegètiques, com espases, puntes de sageta o puntes de llança. Entre les peces restaurades hi ha també estris d'abillament i higiene personal com navalles d'afaitar, anells o sivelles i altres relacionats amb el mobiliari i la construcció.

Les peces han estat rebut un tractament genèric en funció del metall i l'olla de bronze ha estat tractada com una peça particular per les seves característiques formals i l'estat de conservació. A aquests objectes restaurats s'han d'afegir 14 més que el 2010 va restaurar la propietat. Un patrimoni que va ser localitzat al jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, declarat bé d'interès el 2009 i en el qual s'han fet excavacions entre el 2015 i el 2017, que van permetre determinar quatre grans fases d'ocupació humana de la zona, des del 2200 AC fins a mitjans del segle XIV.