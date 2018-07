La 'Carta Pobla': mentides útils

Fa temps que es coneix la falsedat que conté la ‘Carta Pobla’, un document que ni està signat per Carlemany i Lluís el Pietós, ni és del 805, ni estableix la fundació d’Andorra. Però qui i per què es va falsificar? Això no deixa de ser, també, informació històrica rellevant.