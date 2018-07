Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 09/07/2018 a les 07:24

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'NOVA EDICIÓ DEL JAZZ AL CARRER'

Primera jornada del Jazz al carrer, amb Ronald Baker Quartet. Un dels grans trompetistes de les darreres generacions del jazz nord-americà. Fidel a la tradició, canta i bufa amb una exquisida sensibilitat. Ronald Baker, trompeta i veu, estarà acompanyat per Gerard Nieto, piano; Ignasi González, contrabaix, i Xavi Hinojosa, bateria. La cita amb el jazz a la plaça Coprínceps (a partir de les 19.30 h i, com és habitual, gratuït) continuarà al llarg de la setmana, amb The Dry River Stompers Band, Marc Ferrer Trio, Amós Lora & Ivan Melon Lewis, Marina Tuset Quartet i la Men in Swing Jazz Band, que posarà el punt final la tarda de dissabte.

Comença la cita estiuenca amb la música a la plaça Coprínceps



PROJECCIONS:



-'WONDER'’

Sessió de cinema als Vespres d’estiu, amb Wonder: l’August és un nen que va néixer amb una malformació facial. Ara, després de deu anys d’hospital en hospital i de llargs períodes a casa, haurà de fer front a un gran repte: assistir per primera vegada a l’escola. Gràcies al suport dels seus pares, l’August tractarà d’encaixar entre els seus nous companys i professors, demostrant que malgrat el seu físic és un nen com qualsevol altre.

Plaça Major (21.30 hores)

Sant Julià de Lòria.



MÚSICA:



-'LA MASSANA ORGUE'

Inici del primer festival la Massana orgue, amb la intervenció d’Ignacio Ribas Talens, que interpretarà el repertori Paisatges de la música ibèrica.

Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria (20.15 hores)

La Massana.



EXPOSICIONS:



-'ELS 190 ANYS DE LA CASA GUERLAIN'

El Museu del Perfum dedica una mostra a commemorar els 190 anys de la mítica casa Guerlain, per la qual han desfilat les creacions de cinc generacions de perfumistes. I per fer-ho, exhibeix una col·lecció de flascons –alguns propietat de la col·lecció andor­rana, d’altres portats per a l’ocasió–, però també alguns dels estris dels que servien per elaborar fragàncies a final del segle XIX o una selecció dels grafismes que han representat la casa. Joies que exhibeixen com la marca ha considerat el recipient, com una obra d’art en si mateixa. De vegades amb sentit de l’humor, en homenatge a la moda o recordant moments històrics

La mostra podrà visitar-se durant els pròxims mesos al Museu del Perfum



-'LA BÍBLIA I CHAGALL'

Moisès, David, Josuè, Ezequiel, Jacob, Betsabé... són els protagonistes de l’exposició La Bíblia i Chagall, una mostra amb més de cent gravats que va crear Marc Chagall (Vitebsk, 1887 –Sant Pau de Vença, 1985) per il·lustrar la Bíblia, un treball en el qual va invertir més de 25 anys i que va fer per encàrrec del marxant i editor francès Ambroise Vollard. Aquesta sèrie dedicada a la Bíblia és una obra mestra de les arts gràfiques del segle XX. La majoria són làmines en blanc i negre i només en algunes s’entreveuen notes de color, però la manca de color no comporta monotonia; tot al contrari, els gravats de Chagall estan plens de dinamisme i cadascun narra un paisatge bíblic amb una força que atrapa l’espectador. Molts d’aquests paisatges són escenes conegudes de les Sagrades Escriptures, com el somni de Salomó, la mort de Moisès, Betsabé als peus de David... Tots comparteixen elements sagrats combinats amb elements profans, records de la infància, reminiscències de l’art popular rus i símbols de la tradició jueva, tot i que Chagall no va ser especialment religiós i sempre va defensar una actitud interconfessional. “Jo no veia la Bíblia, la somniava.”(Marc Chagall).

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenges de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 29 de setembre.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana a Sant Julià de Lòria el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JAMES KIRKUP, EL VEÍ DESCONEGUT'

En el marc de les activitats organitzades per celebrar l’Any Europeu del Patrimoni, el ministeri de Cultura organitza l’exposició James Kirkup (South-Shields, 1918 - Encamp, 2009), dedicada a l’autor de poemaris com An Island in the Sky, dedicat a Andorra. Kirkup, que va viure a Encamp durant dues dècades, va ser poeta, traductor i col·laborador habitual en diaris britànics. La mostra consta de dues parts: al vestíbul del Consell hi ha unes vitrines on s’exhibiran objectes de la seva vida quotidiana, especialment exemplars de la seva biblioteca; a la plaça davant l’edifici s’instal·len plafons recordant la seva biografia.

La mostra es pot veure a la plaça del Consell i al vestíbul de l’edifici.



-'ALLÉS ET VENUES'

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Es tracta d’una aproximació a les diferents cultures del passat, que permetrà conèixer més en profunditat tant la rutina de les diferents ciutats europees i nord-americanes, sinònims de civilització per gran part de la societat de l’època, com del bullici i l’efervescència de les diferents colònies occidentals, com per exemple Martinica, Nassau o Igaraçu. Són 22 paisatges que comparteixen mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte. Les teles formen un calidoscopi des d’on es podran observar diferents tècniques, visions del món i maneres de fer: pintura holandesa, italiana, francesa, alemanya, americana i catalana, entre d’altres.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenges, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de setembre.



-'BOIX, TESTIMONI DE L'HORROR NAZI'

Primera exposició retrospectiva del fotògraf català Francesc Boix Campo (Barcelona 1920 - París, 1951), que en mostra la vida i la professió. La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que informa sense indiferència, amb una Kodak o una Leica. Boix es trobà entre els soldats i la població civil que, després de la desfeta republicana, cercaven refugi a l’altra banda dels Pirineus, fins que fou enrolat en la 28a Companyia de Treballadors Estrangers, on caigué presoner dels alemanys el juny del 1940. Fou l’avantsala del seu camí cap al camp de Mauthausen, on es va convertir en testimoni i documentalista dels horrors nazis.

El centre d’art escaldenc desplega l’obra del fotògraf català.



-'ROSA MUJAL'

Dibuix i literatura, traços i paraules, conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complert, a finals d’any.

AnyósPark

La Massana.



-'JORDI ROLLÁN'

Exposició de pintures de l’artista barceloní Jordi Rollán. S’exposaran a les diferents plantes del centre comercial una dotzena d’obres d’art. La trajectòria pictòrica de Rollán és molt extensa i es distingeix per plasmar l’harmonia mitjançant les formes i els colors, a mig camí entre l’abstracció i la figuració. Aquest any ve marcat per la celebració del seu 50è aniversari com a pintor. Amb només 14 anys, Jordi Rollán va decidir que volia dedicar-se a la pintura i va començar a formar-se a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de la Llotja i al Reial Cercle Artístic de Barcelona. La primera exposició individual que va preparar a la Sala Jaimes de Barcelona va ser dotze anys després d’iniciar els seus estudis d’artista. La temàtica principal de la seva obra és la família i la figura femenina en particular.

Pyrénées

Andorra la Vella. Fins al 31 d’agost.



-'FRANCISC O SÁNCHEZ'

La sèrie més recent del pintor, Llum i aigua, relata els estats d’ànim de Francisco Sánchez en els últims mesos, els que ha trigat a produir aquestes obres. Visualment se centren en les aigües del mar en moviment, els reflexos de la llum, els cels. Aigües que, no obstant això, connecten visualment amb les ser­ralades pirinenques. Les obres continuen en certa manera la sèrie que va presentar a la Biennal de Venècia. Mantenen la tècnica –Sánchez ha tornat al carbonet, blanc i negre estricte i sense cap aventura acolorida, tan aliena a la seva obra– però temàticament s’allunyen d’aquell tríptic.

Mama Maria

Andorra la Vella. Tel.: 869 996.

Fins al 31 d’agost.



-'PER AMOR A L'ART'

El centre comercial Illa Carlemany posa en marxa el projecte Per amor a l’art, una plataforma on els artistes amateurs puguin mostrar les seves obres. La primera de les propostes és una mostra de Francesc Barberà, que porta una quinzena d’obres vinculades al seu darrer projecte artístic: maquetes en vitrina fetes pedra a pedra.

Centre comercial Illa Carlemany

Escaldes-Engordany.

Fins al 12 de juliol.



-'HIPERREALISME'

Segona mostra que l’equipament lauredià dedica a l’hiperrealisme, amb obres de la galeria londinenca Plus One Gallery. L’exposició amplia la proposta ja presentada el 2013, amb quasi mig centenar d’autors d’ar­reu del món: n’hi ha d’espa­nyols, com Pedro Campos o Andrés Castellanos; francesos, com François Chartier, i britànics, com Ben Johnson o Tom Martin. Però també el coreà Young Sung Kim, l’egipci Nourine Hammad o Cynthia Poole, que treballa a Zimbabwe. Natures mortes, paisatges, especialment urbans, retrats i figura humana conformen les tres avingudes per les quals circula aquesta proposta.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris de juliol i agost: de dimarts a dissabte, de les 9 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h). Diumenge, de les 9 h a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 30 de setembre.